«صحة الموقتة» تشكل لجنة لمتابعة وتقييم الأداء بالمرافق الطبية‎

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:39 مساء

أصدر الوكيل العام المكلف بمهام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم الأداء بإدارات الخدمات الصحية والمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية.

وتضم اللجنة، بحسب القرار، كلاً من محمد الجبالي رئيسًا، وعضوية كل من محمد حسن علي والمبروك خالد البرغثي وعمر سالم منصور وإسماعيل محمد السنوسي وعلاء عبد السلام عون وسالم عمر مسعود وعقيلة شعيب حويل وخالد مصطفى السعيطي.

وحدد القرار مهام اللجنة في تقييم الأداء داخل إدارات الخدمات الصحية بالبلديات والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز التخصصية ومجلس التخصصات الطبية وشُعب التمريض ومعاهد القوى العاملة والأجهزة التابعة لوزارة الصحة، مطالبًا الجهات المختصة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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