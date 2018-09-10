الحكومة الموقتة تقرر صيانة مرافق طبية في البيضاء بقيمة 62 مليون دينار‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:27 مساء

قالت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، الاثنين، إن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات متعلقة بتنفيذ أعمال صيانة لعدد من المرافق الطبية في بلدية البيضاء بقيمة إجمالية تبلغ 62 مليون دينار.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة، معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الوكيل العام المكلف مهام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، اجتمع بعميد بلدية البيضاء علي حسين وعدد من المسؤولين بالقطاع صباح اليوم؛ لمناقشة الأوضاع الصحية في البلدة وأيضًا قرارات الحكومة بشأن صيانة عدد من المرافق الطبية في البلدية.

وأضاف الطرابلسي أن المشاريع ستشمل صيانات واستحداث عدد من المراكز والوحدات الصحية بالبلدية، وفقًا للإمكانات المتاحة والمخصصات المالية، طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية.

وأوضح أن عقوب شدد، على المسؤولين، بضرورة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية ولجنة الترسية واعتمادها من قبل الوزارة، وإحالة الإجراءات بالكامل برسالة إلى لجنة العطاءات المركزية بالوزارة.

حضر الاجتماع مدير مستشفى الثورة التعليمي المركزي الدكتور محمد التريكي، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة المهندس سالم الجبالي، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم اليتيمي، ومدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني.

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