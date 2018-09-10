البعثة الأممية تنشر بنود وتوقيعات اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار في طرابلس

اجتماع اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار. (صورة من البعثة الأممية)

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، نص اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، الموقع أمس الأحد، في الزاوية.

ونص الاتفاق على ثمانية بنود، أولها استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، فيما شمل البند الثاني إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس عامة، يليها وضع آلية لفض الاشتباك.

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ونص البند الثالث على تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التنشكيلات التابعة لها، فيما يتم وضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال تدريجي لقوات نظامية (جيش وشرطة) بدءًا من مطار معيتيقة، ومقر رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي وفروع المصارف ومواقع المؤسسة الوطنية للنفط (بدءًا من خزانات وقود الهاني والمطار) وشركة الكهرباء، خصوصًا غرفة التحكم والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وهيئة الاستثمار الليبية وفق خطة زمنية محددة، بحسب البند الرابع.

ونص البند الخامس في اتفاقية وقف إطلاق النار على أن يقوم المجلس الرئاسي بحل لجنة الترتيبات الأمنية الحالية وإعادة تشكيل لجنة ترتيبات أمنية جديدة تساهم البعثة في تقديم الدعم اللازم لها، على أن يكون هناك تعهد خطي من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط أو الدخول للمؤسسات السيادية، بحسب البند السادس.

وشمل البند السابع اإعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية خلال أسبوع من اليوم والبدء في تنفيذها، ليتضمن البند الثامن والأخير من بنود اتفاقية وقف إطلاق النار إلغاء مجموعة القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، التي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

توقيعات أطراف اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار. (صورة من البعثة الأممية)

توقيعات أطراف اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار. (صورة من البعثة الأممية)