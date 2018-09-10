«الإسعاف»: 3 قتلى و11 حالة اختناق و6 جرحى حصيلة الهجوم على مقر مؤسسة النفط

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، إن حصيلة الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين، بلغت ثلاثة قتلى و11 حالة اختناق وستة جرحى إصاباتهم متفاوتة.

وأوضح علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن من بين القتلى أحد حراس المؤسسة الوطنية للنفط، واثنين آخرين نُـقلا كأشلاء للعرض على الطب الشرعي بمستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا).

وأضاف الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أن حالات الاختناق الـ11 من بينهم حالة واحدة لسائق سيارة إسعاف يتبع مكتب إسعاف سوق الجمعة، إضافة إلى ستة جرجى إصاباتهم متعددة.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في بيان، مقتل اثنين من موظفيها في الهجوم، وإصابة عشرة أفراد آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.