الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 07:19 مساء
نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو تستقبل في طرابلس المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ساسي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو استقبلت في طرابلس المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ساسي، وفق بيان للبعثة.

وأشارت البعثة الأممية في تدوينة على موقع «فيسبوك» إلى أن الاجتماع ناقش «الحاجة لاستعادة الكهرباء في طرابلس وأهمية عدم انقطاعها بالمرافق الصحية بما فيها وحدات العناية المركزة».

وأضاف البيان أنّ «بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم لقطاع الكهرباء في ليبيا».

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وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت في وقت سابق عن خسائر فادحة في الشبكة جراء الاشتباكات التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس.

وتعاني المدن الليبية من استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى.

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