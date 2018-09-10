وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق

نظم عدد من الشباب المعينين بالقطاعات العامة في طبرق، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب شرق المدينة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة واعتماد قانون من مجلس النواب يحفظ حقوقهم من تاريخ مباشرتهم العمل وتضمينهم ضمن ميزانية الدولة للعام 2018.

وقال باسم المير أحد الشباب المعينين وأحد منظمي الوقفة لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الوقفة «ليس تخريبيًا أو الوقوف ضد مصلحة الوطن بل نسعى للضغط من أجل تضمين القرار الصادر عن الحكومة المؤقتة القاضي بتعيين 18 ألف خريج من بلدية طبرق وما جاورها وصرف مرتباتهم من شهر يوليو 2018».

وأضاف المير أن «القرار توقف لسبب أنه لم يتم اعتمادهم بقانون تضمين من قبل مجلس النواب»، مؤكدًا أن وقفتهم الاحتجاجية «مستمرة حتى تلبى مطالبهم وهي شرعية فالراتب حق لجميع الخريجين رجالًا ونساء وهؤلاء جميعهم من فئة الشباب ويبحثون عن لقمة العيش ويجب على رئاسة مجلس النواب التدخل فورًا لحل هذه المشكلة قبل أن تتفاقم».

ووافقت الحكومة المؤقتة العام الماضي على تعيين 18 ألف خريج من بلدية طبرق وما جاورها على أن يتم صرف مرتباتهم في شهر يوليو 2018 بعد اعتماد القانون الخاص بهم في الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب.