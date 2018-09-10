انقطاع الكهرباء يتسبب في تعطل الخدمات ومصالح حكومية في بني وليد

تشهد مدينة بني وليد وضواحيها منذ أيام انقطاعًا مستمرًا للتيار الكهربائي لفترات طويلة حيث وصلت ساعات الانقطاع في بعض المناطق إلى 15 ساعة، ما تسبب في تعطيل العديد من المصالح الحكومية وتوقف الخدمات.

وقال مصدر في دائرة توزيع سوف الجين بمدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن انقطاع الكهرباء يعود للأحداث الأمنية التى شهدتها مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن بني وليد تلتزم بطرح الأحمال التى فرضت من قبل الشركة العامة للكهرباء.

وأثر انقطاع الكهرباء على محطات توزيع الوقود والمخابز العاملة في المدينة، حيث أصبح الأهالي يصطفون في طوابير طويلة من أجل التزود باحتياجاتهم الأساسية من الخبز والماء والوقود.