مركز سبها الطبي يدخل مرحلة كارثية بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي، اليوم الاثنين، إن المركز «دخل مرحلة كارثية» بعد انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود وقود لتشغيل المولدات الاحتياطية وعدم تركيب أخرى من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق لدعم وضمان استمرار العمل بالمركز.

وأضاف الوافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن قسم العناية والعمليات الجراحية «يعمل بالطاقة الشمسية فقط» منبهًا إلى أن انقطاع الكهرباء «تسبب في إرباك العمل داخل المركز حيث توقفت المصاعد والمختبرات الطبية» بمختلف أقسام المركز.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد إظلامًا تامًا منذ خمسة أيام مما أثر سلبًا على حياة المواطنين الذين يعانون من نقص مياه الشرب بعد توقف مضخات السحب من الآبار ومشروع النهر الصناعي، وضعف الحركة في شوارع المدينة وإغلاق معظم الجهات الحكومية أبوابها.