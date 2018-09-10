النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية

أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، بدء ضخ المياه بحقول الآبار اليوم الإثنين، من خلال فرق التشغيل والصيانة التي تعمل على إعادة إتاحة الآبار للتشغيل لرفع الضغط في الخط الرئيسي، من أجل دخول محطة الضخ الحقل الشرقي، وذلك عقب عودة التيار الكهربائي للمنطقة.

وقالت المنظومة، في بيان، إن الكوادر الفنية بحقول آبار المياه «تُواصل العمل وتبذل قصارى جهدها لإعادة ضخ المياه بالرغم من الوضع الأمني السيئ بمنطقة الحقول»، لافتة إلى أنّ «عدم استقرار الشبكة الكهربائية وحدوث ثلاث حالات إظلام تام على المنطقة الغربية والجنوبية تسبب في عدم عودة المياه إلى طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية».

عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

وأشارت إلى أنّ فرق التشغيل والصيانة بالحقول بدأت، عقب عودة التيار، اختبارات الحماية والتشغيل لمحطات الكهرباء بالحقول، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، مستدركة أنه «يصعب تحديد موعد وصول المياه حاليًا إلى حين توفر المعلومات الفنية التي يتعذر الحصول عليها، بسبب وجود حجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة».

وأكدت أن فرق التشغيل والصيانة باشرت حاليًا إعادة إتاحة الآبار للتشغيل في انتظار رفع الضغط بالخط الرئيسي ليتم بعدها دخول محطة الضخ الحقل الشرقي.

النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية

وكان جهاز النهر الصناعي قال في وقت سابق إنّ استمرار انقطاع التيار الكهربائي، سيؤدي إلى تفريغ مقاطع كبيرة من الخطوط الرئيسية للمياه والتي ستحتاج إلى وقت أطول لإعادة تعبئتها بعد عودة التيار الكهربائي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في السابق أنّ فنيي الشركة بمركز التحكم الوطني ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل للجهد الفائق، يعكفون على إصلاح الأعطال الناجمة عن أحداث طرابلس، لإعادة بناء الشبكة العامة مجددًا للوصول إلى عودة التغذية الكهربائية تدريجيًا، الأمر الذي يتطلب ساعات.