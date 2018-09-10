اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 05:03 مساء
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعات الدورة العادية الـ 150 غدًا في القاهرة

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، مشاركتها في اجتماعات الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث آخر التطورات في المنطقة، وتطورات الملف الليبي على وجه الخصوص.

ويشارك وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الاجتماع المقررغدًا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أنّ الاجتماع سيناقش مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن.

مساهل: ليس بإمكان أي تصريح المساس بالعلاقات القوية مع ليبيا

وأضاف البيان أنّ الاجتماع سيناقش «التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الطابع الدولي على سبل مكافحة الإرهاب، وتقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية».

يُشار إلى أن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، يتضمن 20 بندًا، إذ يناقش الوضع الأمني والسياسي في ليبيا على ضوء تدهور الأوضاع في طرابلس، وتعثر العملية السياسية للتوافق بين الأطراف الليبية، إضافة إلى بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية مع ترقب معركة محافظة «إدلب» والوضع في اليمن، عقب إخفاق اجتماع المبعوث الدولي لليمن مع الأطراف المعنية في جنيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
السراج يبحث مع آمر المنطقة الوسطى تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة
ليبيا
عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
تصدير 8800 طن يوريا إلى إسبانيا
ليبيا
تقنية جديدة لتحديد هوية ضحايا هجمات 11 سبتمبر
منوعات
مؤسس «علي بابا» سيغادر منصبه على رأس المجموعة الصينية خلال عام
اقتصاد
فيديو شاهد على أروع الألحان الكروية الليبية في أدغال أفريقيا
رياضة محلية
«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات