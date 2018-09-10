اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية

مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعات الدورة العادية الـ 150 غدًا في القاهرة

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، مشاركتها في اجتماعات الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث آخر التطورات في المنطقة، وتطورات الملف الليبي على وجه الخصوص.

ويشارك وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الاجتماع المقررغدًا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أنّ الاجتماع سيناقش مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن.

مساهل: ليس بإمكان أي تصريح المساس بالعلاقات القوية مع ليبيا

وأضاف البيان أنّ الاجتماع سيناقش «التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الطابع الدولي على سبل مكافحة الإرهاب، وتقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية».

يُشار إلى أن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، يتضمن 20 بندًا، إذ يناقش الوضع الأمني والسياسي في ليبيا على ضوء تدهور الأوضاع في طرابلس، وتعثر العملية السياسية للتوافق بين الأطراف الليبية، إضافة إلى بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية مع ترقب معركة محافظة «إدلب» والوضع في اليمن، عقب إخفاق اجتماع المبعوث الدولي لليمن مع الأطراف المعنية في جنيف.