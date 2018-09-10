السراج يبحث مع آمر المنطقة الوسطى تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة

رئيس المجلس الرئاسي يعقد اجتماعًا مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى (حكومة الوفاق)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا اليوم الاثنين مع اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة بطرابلس ناقش الترتيبات التي اتخذت في إطار التكليف الصادر بتأمين الهدنة في ضواحي العاصمة وإيقاف الأعمال العدائية.

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وأضاف البيان أن الاجتماع تناول الترتيبات اللازمة لـ«تسليم مقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل وقوع الاشتباكات، بالإضافة إلى الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى».

وكانت الأطراف المتنازعة بطرابلس توصلت إلى اتفاق الأسبوع الماضي لوقف المواجهات التي دارت في العاصمة، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.