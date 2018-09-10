تصدير أكثر من 13 ألف طن «أمونيا» من ميناء البريقة إلى فرنسا والنرويج

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 04:43 مساء

رست الناقلة «YARA SELA»، على رصيف ميناء البريقة النفطي (80 ﻛﻠﻢ ﻏﺮﺏ مدينة أجدابيا) لتحميل نحو 13750 طنًّا من مادة «الأمونيا» سيجري تصديرها إلى فرنسا والنرويج.

وقال أحد موظفي الميناء لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن شركة «العمران الدولية للملاحة البحرية طبرق»، هي وكيل الناقلة التي دخلت حوض الميناء صباح أمس الأحد قادمة من فرنسا، وستتجه ﺇﻟﻰ فرنسا والنرويج لتصدير 13750 طنًّا من مادة «الأمونيا» منها 5000 طن إلى فرنسا و8750 طن إلى النرويج.

وأشار المصدر إلى أن الناقلة بقيادة الربان الروسي أوليغ شابلن (OLEG SHAPLEN)، مقدرًا مدة الشحن التي تحتاجها الناقلة لإكمال حمولتها بثلاثة أيام متواصلة.

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