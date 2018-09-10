السراج يطلب معرفة أبعاد الاعتداء على مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 03:38 مساء
السراج خلال اجتماع عاجل مع قيادات أمنية في طرابلس، 10 سبتمبر 2018. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الاثنين، ضرورة المعرفة الكاملة بأبعاد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط وأسماء وخلفيات مرتكبيه ومَن يقفون وراءه.

وعقد السراج، فور وقوع الاعتداء الإرهابي على مقر المؤسسة، اجتماعًا عاجلاً مع قيادات أمنية ضم كلاً من رئيس المخابرات العامة اللواء عبد القادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد الرجباني، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ومنسق شؤون الإرهاب العميد محمد بشير، وممثل إدارة المتابعة خالد البصير، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد العدوان الإرهابي، وفق المكتب الإعلامي للمكتب الرئاسي.

وعبَّـر السراج في بداية الاجتماع الذي عُـقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي. داعيًا الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين.

بالصور.. شاهد عيان يروي تفاصيل الهجوم على مقر مؤسسة النفط

كانت مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجوما على مقر المؤسسة في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف المؤسسة.

وحث رئيس المجلس الرئاسي على إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة، لاحباط مخططات الإرهابيين، كما أطلع على الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن قوة الردع الخاصة قالت إن «هجوما ارهابيا من (داعش) استهدف المؤسسة الوطنية للنفط».

«الردع» تتهم «داعش» بالضلوع وراء هجوم مؤسسة النفط

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
السراج يبحث مع آمر المنطقة الوسطى تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة
ليبيا
عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
تصدير 8800 طن يوريا إلى إسبانيا
ليبيا
تقنية جديدة لتحديد هوية ضحايا هجمات 11 سبتمبر
منوعات
مؤسس «علي بابا» سيغادر منصبه على رأس المجموعة الصينية خلال عام
اقتصاد
فيديو شاهد على أروع الألحان الكروية الليبية في أدغال أفريقيا
رياضة محلية
«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات