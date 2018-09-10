تصدير 8800 طن يوريا إلى إسبانيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 03:02 مساء
شحنة سماد اليوريا. (بوابة الوسط)

رست على رصيف ميناء البريقة التجاري الصناعي الناقلة «لالندي مانيلا» التي ترفع علم ليبيريا، قادمة من إسبانيا لتحميل نحو 8800 طن من مادة اليوريا، سيجري نقلها إلى إسبانيا.

وقال أحد موظفي ميناء البريقة لـ «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الناقلة دخلت ميناء البريقة التجاري الصناعي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تغادر الناقلة، صباح اليوم الاثنين، بعد تحميلها بالكمية المطلوبة، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن مجموعة الأكياس التي تمت تعبئتها بمادة اليوريا هي مواد تم تنظيفها من على سير نقل مادة اليوريا القادم من المصنع، وستتم إعادة الأكياس إلى مصنع اليوريا عن طريق موظفي شركة «لايفكو» كونها غير صالحة للتصدير.

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