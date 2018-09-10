النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء

جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

فشل مجلس النواب في عقد جلسته التي كانت مقررة اليوم الإثنين، للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في اتصال هاتفي بـ «بوابة الوسط»: «لقد تعذر عقد جلسة اليوم بسبب عدم تمكن حضور نواب الغرب والجنوب بسبب الطيران»، مشيرًا إلى حضور عدد من النواب، بالإضافة إلى النائب الثاني.

كما أشار إلى احتمال انعقاد الجلسة في أي وقت من هذا الأسبوع في حال تمكن باقي النواب من الحضور.

يشار إلى أن مبادئ إعلان باريس نصت على اتفاق الأطراف الليبية على «وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018»، وهو ما يصادف يوم الأحد المقبل.