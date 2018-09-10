السفير الألماني: الهجوم على «مؤسسة النفط» يزيد أهمية احترام «اتفاق الزاوية»

السفير الألماني الجديد في ليبيا أوليفر اوفكزا. (حساب السفير على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر اوفكزا، ظهر اليوم الإثنين إن الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس يزيد من أهمية احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، (اتفاقية الزاوية).

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «لقد أرعبتنا أنباء اليوم بخصوص الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط. قلوبنا مع الضحايا وأهاليهم. الوحدة هي الأساس!».

كانت مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجومًا على مقر المؤسسة في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف المؤسسة.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن قوة الردع الخاصة قالت إن «هجومًا إرهابيًا من (داعش) استهدف المؤسسة الوطنية للنفط».

جاء الهجوم غداة اتفاق الأطراف المشارِكة في اجتماع مدينة الزاوية، وبرعاية أممية، على «وضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال قوات نظامية».