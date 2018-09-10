السفير الإيطالي: الهجوم على مقر مؤسسة النفط بطرابلس «عمل جبان وخسيس»

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني (الإنترنت)

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، إن الهجوم الذي وقع اليوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس هو «عمل جبان وخسيس».

وقال في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن هذا الهجوم «لن يردع كل الليبيين ذوي النوايا الحسنة عن المضي قدمًا نحو السلام والمصالحة».

كانت مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجومًا على مقر المؤسسة في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف المؤسسة.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن قوة الردع الخاصة قالت إن «هجومًا إرهابيًا من (داعش) استهدف المؤسسة الوطنية للنفط».