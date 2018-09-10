البعثة الأممية: الهجوم على «مؤسسة النفط» اعتداء على جميع الليبيين

مقر مؤسسة النفط خلال الهجوم. (الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المساس بمؤسسة النفط التي تؤمن مصدر قوت الليبيين هو اعتداء عليهم جميعًا، بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون مجهولون على المؤسسة صباح اليوم.

وصفت البعثة، في تدوينة بموقع التواصل «تويتر»، الاعتداء بـ«الجبان»، وتقدمت بأحر التعازي لمن فُقِد في الاعتداء، ودعت بالشفاء لمن أصيب برصاص الغدر.

ودعت الليبيين لوقف التناحرات الجانبية العقيمة، والعمل معًا ومع المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وعلى استئصاله كليًا من بلادهم.

كانت مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجومًا على مقر المؤسسة في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، في حادث عنف هو الأول من نوعه الذي يستهدف المؤسسة.

ولم تتبن جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن قوة الردع الخاصة قالت إن «هجومًا إرهابيًا من (داعش) استهدف المؤسسة الوطنية للنفط».