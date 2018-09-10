«بلومبرغ»: الأمن يسيطر على مقر مؤسسة النفط الليبية بعد مقتل جميع المهاجمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 01:16 مساء

قالت وكالة «بلومبرغ» إن قوات الأمن «تسيطر الآن على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط» بعد تعرضها لهجوم صباح اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن أحد عناصر حرس المنشآت النفطية يدعى وسام المسماري، قوله إن «القوات تسيطر على المبنى بعد مقتل جميع المهاجمين، موضحًا أن قوات الأمن قتلت أحدهم فيما فجر الباقين أنفسهم».

وذكرت «بلومبرغ» أن قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول مبنى مؤسسة النفط، وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه، في الوقت الذي استمر فيه تصاعد الدخان من المبنى.

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فيما نقلت وكالة «رويترز» عن موظف في المؤسسة إنه اضطر للقفز من نافذة للفرار، مضيفا أن ثلاثة أو خمسة مسلحين كانوا يطلقون النار داخل المبنى وأن عددًا من الأشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وأضاف شاهد عيان في تصريح إلى «رويترز» أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بشظايا من النوافذ المهشمة، إذ أن مبنى مؤسسة النفط مغطى بالكامل بالزجاج من الخارج.

إلا أن شهودا آخرين قالوا إن قوات الأمن حطمت النوافذ حتى يستطيع الموظفون الفرار.

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