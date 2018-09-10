بالصور.. شاهد عيان يروي تفاصيل الهجوم على مقر مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 12:49 مساء
اثار الهجوم على مقر مؤسسة النفط. (الإنترنت)

روى شاهد عيان من مؤسسة النفط بعض مشاهد الهجوم الذي نفذه مسلحون على مقر المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين.

وقال محمد أبوشاقور الموظف بالمؤسسة، في تصريح تليفزيوني إلى قناة «ليبيا بانورما»: «بعد وصولي العمل سمعت أصوات رصاص عشوائي، وعندما نظرت من شرفة المؤسسة وجدت جرحى على الأرض».

وأضاف: «نزلت بصحبة بعض الزملاء تحت الطاولات، فيما كان بعض المهاجمين يرددون عبارات مثل (اطلعوا يا كفار.. الله أكبر)».

كانت قوة الردع الخاصة قالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هجوم إرهابي من (داعش) يستهدف المؤسسة الوطنية للنفط».

وأوضح شاهد العيان «تمكن ثوار طرابلس من إخراجنا من المقر وسط اختناق برائحة الغاز وأصوات الرصاص».

كان مصدر أمني قال إن مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجومًا على مقر المؤسسة في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، فيما سمعت أصوات تفجير وإطلاق رصاص داخل المقر.

اثار الهجوم على مقر مؤسسة النفط. (الإنترنت)
اثار الهجوم على مقر مؤسسة النفط. (الإنترنت)
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