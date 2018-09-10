صنع الله: أضرار جسيمة بمقر مؤسسة النفط وجميع الموظفين بصحة جيدة

صنع الله مع موظفين بالقرب من مقر مؤسسة النفط. (بوابة الوسط)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين إن جميع موظفي المؤسسة تمكنوا من الخروج من مقر المؤسسة إثر هجوم نفذته مجموعة مسلحة مجهولة، مشيرًا إلى أنهم بصحة جيدة.

وأوضح، في تصريحات تليفزيونية، أن الأضرار في المبنى جسيمة جراء الحادث الذي وقع قبل ساعتين.

وأظهرت صورة تلقتها «بوابة الوسط» صنع الله وهو يتابع الموقف مع عدد من الموظفين والعاملين بالمؤسسة.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان قالوا إن أصوات تفجير وإطلاق رصاص سُمعت داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، عقب هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة.