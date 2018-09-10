هجوم مسلح على مقر مؤسسة النفط في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 09:41 صباحا

قال مصدر أمني إن مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجوما  على مقر المؤسسة الوطنية للنفط  في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، فيما سمعت أصوات تفجير وإطلاق رصاص داخل المقر.

وقال شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» إن عددًا من المتواجدين داخل مقر المؤسسة، المحاذي لمقر المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، تمكن من الخروج بعد الهجوم المسلح، بينما لا يزال آخرون داخل المبنى. فيما قال شاهد آخر إن «قوات الأمن تحاصر المسلحين المهاجمين داخل المبنى».

وتداول ناشطون تسجيلاً مصورًا لما قالوا إنها أصوات وتفجيرات في موقع الحادث، لكن لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.

من جهتها، أشارت هيئة السلامة الوطنية إلى خروج فرق الإطفاء إلى مقر المؤسسة عقب اشتعال النيران داخله، فيما أظهرت صور تحصلت عليها «بوابة الوسط» سيارات إسعاف تنقل جرحى خارج المقر.

وفي مايو الماضي، قُتل وأصيب العشرات في هجوم نفذه مسلحون استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

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