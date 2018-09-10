أوباري تغرق في الظلام 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:36 صباحا

طالب المجلس البلدي أوباري الشركة العامة للكهرباء بمبررات انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها لمدة تجاوزت أربعة أيام متتالية (96) ساعة متواصلة.

وقالت عضو مجلس البلدي نادية الراشد إن وضع الأهالي بالمدينة بات مزريا في ظل الظروف الحالية ومع ارتفاع أعداد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى أن شبكة الكهرباء في المنطقة تعاني من التهالك والخراب منذ مدة نتيجة سرقة أجزاء من أبراج الضغط العالي والأسلاك الكهربائية، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

وأوضحت أن مستشفى سبها المركزي الذي يعتبر المنشأة الصحية الوحيدة في الجنوب التي تقدم خدمات يومية للمواطن مهدد بالإقفال وإجلاء المرضى من الأقسام خلال الساعات القادمة نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص الوقود.

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