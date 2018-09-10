ورشة عمل حول مخرجات التعليم والدراسة الذاتية في درنة‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 12:04 صباحا

نظم مكتب الجودة وتقييم الأداء بفرع جامعة عمر المختار في مدينة درنة، ورشة عمل حول مخرجات التعليم والدراسة الذاتية.

وقال المكتب الإعلامي في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، أمس السبت، إن الورشة تأتي استكمالاً للخطة الاستراتيجية للمكتب التي يقوم بها خلال العام الجامعي الجاري، مضيفًا أنها استهدفت منسقو أقسام الجودة بكليات الفرع.

وأشار إلى أن الورشة تضمنت عدد من المحاضرات بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالمطلوب بوفروة وعميد كلية التربية، ومنسق كلية القانون، ومنسق كلية الصيدلة، لافتًا أن المكتب وزع شهادات تقدير في ختام الورشة على الحاضرين والمستهدفين.

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