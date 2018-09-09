بلدية بنغازي: ملف النظافة لم يعد من اختصاصنا

أكد رئيس قسم الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، اليوم الأحد، أن ملف النظافة «لم يعد من اختصاص بلدية بنغازي اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري» موضحًا أن الملف «تقرر نقله إلى وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة عقب زيارة قام بها وكيل الوزارة» إلى البلدية.

وأكد الكاديكي، في تصريح نشره عبر صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك»، أن البلدية ستظل متابِعة لأعمال النظافة بحكم مسؤوليتها تجاه مدينة بنغازي.

وكانت بلدية بنغازي، أعلنت في 1 أغسطس الماضي، أنها تعاقدت مع شركة نظافة خاصة والشركة العامة للخدمات للبدء في أعمال الصيانة بشوارع وأحياء المدينة.

وأضاف الكاديكي حينها لـ«بوابة الوسط» أن قيمة العقود المبرمة تصل إلى حوالي مليوني دينار شهريًا، مخصصة من قبل وزارة المالية بالحكومة الموقتة، بعد استيفاء المستخلصات لكل شركة عن طريق ديوان بلدية بنغازى.