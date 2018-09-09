بعثة الأمم المتحدة تعلن مخرجات الحوار الأمني في الزاوية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، مخرجات الاجتماع الثاني بشأن الحوار الأمني المتعلق بوقف إطلاق النار في طرابلس، الذي ضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وما حولها.

وأوضحت البعثة في بيان أن اجتماع اليوم خُصِّص «لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار المبرم في 4 سبتمبر 2018 والاتفاق على آلية للمراقبة والتحقق والبدء في محادثات حول الترتيبات الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى».

وأضافت أن الأطراف المشارِكة اليوم «تعهدت بالاستمرار في وقف إطلاق النار وبالالتزام بوثيقة موقَّعة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق ترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار، وإعادة تمركز المجموعات المسلحة إلى مواقع يتم الاتفاق عليها، ووضع خطة لانسحاب المجموعات المسلحة من مواقع المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، وإسناد مهام تأمين العاصمة إلى القوات الشرطية والعسكرية النظامية فقط».

ونوهت البعثة إلى أنها «سوف تقوم بالتواصل مع جميع الأطراف الحاضرة لمتابعة التفاصيل التي اُتُّفق عليها اليوم والتأكيد على تفعيلها». ولفتت إلى أن رئيسها غسان سلامة «سيواصل مساعيه الحميدة لإعلان حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل أساس حل الأزمة، والعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول للجميع يهدف إلى توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار في البلاد».