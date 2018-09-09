«تعليم أجدابيا»: إغلاق 10 مدارس خاصة لتدني مستواها التعليمي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 09 سبتمبر 2018, 08:42 مساء
مسؤول قطاع التعليم في أجدابيا الشريف الطيف. (بوابة الوسط)

أعلن قطاع التربية والتعليم في مدينة أجدابيا، الأحد، إغلاق عشر مدارس خاصة بالمدينة لعدم مطابقتها المواصفات الفنية المعمول بها وتدني مستواها التعليمي

وقال مسؤول القطاع الشريف الطيف، لـ«بوابة الوسط»، إن قرار إغلاق المدارس من التعليم الحر (الخاص) «جاء بعد توجيه عدة إنذارات لمسؤولي تلك المدارس بتحسين المستوى الدراسي للطلبة كون النتائج النهائية خلال الأعوام الماضية مخيبة للآمال».

وطالب الطيف مديري المدارس المقفلة بإبلاغ أولياء الأمور بشأن نقل أولادهم منها، داعيًا أولياء الأمور إلى الاستفسار ومراجعة قطاع التعليم في أجدابيا بخصوص قفل المدارس وأسمائها أو مكتب التعليم الحر اعتبارًا من غدٍ الاثنين.

وأكد مسؤول التربية والتعليم أجدابيا، الشريف الطيف، تشكيل لجنة من الإدارات الفنية للتحقيق ومعرفة أسباب تدني المستوى التعليمي في المدارس الخاصة التي تم إقفالها، لافتًا إلى أن القرار جاء «وفق الإجراءات القانونية المعمول بها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر تناول النعناع في هذه الحالات