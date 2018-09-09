«تعليم أجدابيا»: إغلاق 10 مدارس خاصة لتدني مستواها التعليمي

مسؤول قطاع التعليم في أجدابيا الشريف الطيف. (بوابة الوسط)

أعلن قطاع التربية والتعليم في مدينة أجدابيا، الأحد، إغلاق عشر مدارس خاصة بالمدينة لعدم مطابقتها المواصفات الفنية المعمول بها وتدني مستواها التعليمي

وقال مسؤول القطاع الشريف الطيف، لـ«بوابة الوسط»، إن قرار إغلاق المدارس من التعليم الحر (الخاص) «جاء بعد توجيه عدة إنذارات لمسؤولي تلك المدارس بتحسين المستوى الدراسي للطلبة كون النتائج النهائية خلال الأعوام الماضية مخيبة للآمال».

وطالب الطيف مديري المدارس المقفلة بإبلاغ أولياء الأمور بشأن نقل أولادهم منها، داعيًا أولياء الأمور إلى الاستفسار ومراجعة قطاع التعليم في أجدابيا بخصوص قفل المدارس وأسمائها أو مكتب التعليم الحر اعتبارًا من غدٍ الاثنين.

وأكد مسؤول التربية والتعليم أجدابيا، الشريف الطيف، تشكيل لجنة من الإدارات الفنية للتحقيق ومعرفة أسباب تدني المستوى التعليمي في المدارس الخاصة التي تم إقفالها، لافتًا إلى أن القرار جاء «وفق الإجراءات القانونية المعمول بها».