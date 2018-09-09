«طوارئ الرئاسي»: ابتداءً من الأسبوع المقبل 5 أرغفة خبز بدينار واحد

أعلنت الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي الدكتورة هند شوبار، أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل سيجري بيع «5 أرغفة خبز بدينار واحد فقط بوزن 150 غرامًا للرغيف الواحد»، مؤكدة أن تحديد السعر الجديد جاء عن طريق جهاز الحرس البلدي.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته شوبار، مساء اليوم الأحد، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، استعرضت خلاله التقرير اليومي لعمل لجنة الطوارئ والأزمة المشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي بعد التوتر الذي شهدته العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

وأكدت شوبار للصحفيين بدء توزيع الدقيق بمعدل 400 طن يوميًّا على مختلف البلديات تحت إشراف الحرس البلدي، مشيرة إلى أن عملية التوزيع يوم غد الاثنين ستستهدف بلديتي أبوسليم وعين زارة، حيث ستتسلم كل منهما 21 سيارة تحمل 100 قنطار.

وأضافت أن يوم الثلاثاء سيتم توزيع الدقيق لبلديتي سوق الجمعة وجنزور بنفس الكمية، ويوم الأربعاء سيتم التوزيع على طرابلس المركز وتاجوراء، والخميس على بلدية حي الأندلس وإحدى البلديات الأخرى، وهذا بشكل أسبوعي، حتى انتهاء أزمة الدقيق والخبز.

وبشأن أزمة مياه النهر الصناعي، أكدت شوبار عودة التيار الكهربائي إلى محطات الجنوب، حيث تم شحن المحطات الرئيسية المغذية لحقول ضخ المياه، منوهة إلى أنه «في حال تم التواصل مع المنظومة الرئيسية في الجنوب اليوم سيتم تشغيل الآبار».

وأشارت شوبار، خلال المؤتمر الصحفي، إلى مشكلة عدم التواصل مع المحطات الرئيسية في الجنوب، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى انقطاع تغطية الاتصالات عن مناطق الآبار ومحطات ضخ المياه.

وأوضحت أن سبب تأخر إعادة ضخ المياه بشكل مستمر هو نتيجة لعدم تمكن فريق العمل بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة من دخول غرفة التحكم الرئيسية في وادي الربيع لمراقبة سير عملية إعادة ضخ المياه، لكنها أكدت أن «العملية تسير بشكل جيد دون مراقبة غرفة التحكم الرئيسية».

أما فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي، فقالت شوبار إن الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء تمكنت اليوم من دخولمنطقة السدرة عين زارة وخلف صلاح الدين، لإجراء عمليات الصيانة والبدء في عملية الإرجاع التدريجي الذي تسبب في الإظلام الجزئي يوم أمس.

وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل منتسبي جمعية الهلال الأحمر في دعم العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات، مؤكدة أنها قدمت الدعم يوم أمس لنحو 30 عائلة بمنطقة عين زارة بالسلال الغذائية، وأن رئيس فرع طرابلس أصدر تعليمات اليوم بدعم بعض العائلات الأخرى في منطقة خلة الفرجان.