القبض على سودانيين متهمين بتصنيع الخمور بإحدى مزارع أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 09 سبتمبر 2018, 07:28 مساء

أعلن مركز شرطة أوجلة التابع لمديرية أمن أوجلة - أجخرة بمنطقة الواحات، الأحد، إلقاء القبض على سودانييْن اثنيْن متهمين بتصنيع الخمور في إحدى المزارع بالبلدية.

وأكد مدير مركز شرطة أوجلة، الرائد سعد أطوير لـ«بوابة الوسط»، أن المتهميْن السوادنييْن تبين بعد استجوابهما خلال التحقيق معهما أنهما «يقومان بتجهيز الخمور فقط للاستعمال الشخصي».

وأضاف أطوير، قائلاً: «تم التأكد من ذلك بعد إجراء الفحصوصات الطبية بمختبر مستشفى أوجلة القروي، حيث اتضح أن نسبة الخمور لديهما مرتفعة بسبب شربهما لها قبل القبض عليهما».

يشار إلى أن مركز شرطة أوجلة كان ألقى القبض في نهاية شهر أغسطس الماضي على عشرة أشخاص يحملون الجنسية التشادية متهمين بقتل اثنين من مواطنيهم في إحدى مزارع البلدية بسبب قضية ثأر.

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