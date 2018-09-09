السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار

السفير الإيطالي جوزيبي بيروني. (أرشيفية: بوابة الوسط)

جددت السفارة الإيطالية في ليبيا، ظهر اليوم الأحد، «نداءها إلى جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس»، وذلك تزامنًا مع اجتماع بدأ منذ قليل لتثبيت الهدنة برعاية الأمم المتحدة.

وطالبت، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، جميع الأطراف إلى «العمل مع حكومة الوفاق، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من أجل مصلحة شعب ليبيا».

وصمدت الهدنة التي توصل لها ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريون والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة في 4 من سبتمبر الجاري.