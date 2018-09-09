داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إن الأوضاع الأمنية داخل مدينة طرابلس في تحسن مستمر بعد تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، وذلك بعد نحو 5 أيام من هدنة أوقفت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

ونوهت الوزارة، في بيان صحفي نشرته صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد إلى نشر الدوريات والتمركزات والبوابات الأمنية في أحياء العاصمة طرابلس، وضبط كافة الخارجين عن القانون الذين تسببوا في أعمال السرقة والنهب خلال الأيام الماضية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في وقت سابق اليوم الأحد، عن تنظيم «لقاء لترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة»، بعد أيام من صمود الهدنة التي أوقفت الاشتباكات في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وفي 4 من سبتمبر الحالي، توصل ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريون والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اجتماع برعاية المبعوث الأممي د.غسان سلامة في دار الكتاب بمدينة الزاوية.