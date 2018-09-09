الدينار يحقق مكاسب بالسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 02:45 مساء

سجل سعر صرف الدينار الليبي ارتفاعًا مقابل عملات أجنبية وعربية في السوق السوداء اليوم الأحد.

وانخفض الدولار إلى 6.84 دينار اليوم مقابل 6.92 دينار أمس بفارق 8 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعاد سعر الصرف في السوق الموازية توازنه مع صمود الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في طرابلس الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم، إذ انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 7.86 دينار مقابل 7.94 دينار أمس، كذلك هبطت العملة البريطانية إلى 8.74 دينار مقابل 8.82 دينار، بفارق 8 قروش لكل من العملتين.

وحققت الليرة خسارة طفيفة مسجلة 1.07 دينار مقابل 1.08 دينار، فيما استقر الدينار التونسي عند 2.50 دينار ليبي.

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