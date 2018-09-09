أميركا تجدد دعمها المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي

جددت السفارة الأميركية في ليبيا دعمها المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي د. غسان سلامة، خلال المحادثات الأمنية التي بدأت اليوم الأحد.

وأكدت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، دعوتها جميع الأطراف الليبية إلى احترام حكومة الوفاق الوطني، وتفادي أعمال العنف في طرابلس، كما هو مبين في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في وقت سابق، اليوم الأحد، تنظيم «لقاء لترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة»، بعد أيام من صمود الهدنة التي أوقفت الاشتباكات في ضواحي طرابلس الجنوبية.



تغريدة السفارة الأميركية