البعثة الأممية: لقاء لـ«تثبيت» الهدنة واستحداث آلية مراقبة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 01:59 مساء
غسان سلامة يستمع إلى أحد المشاركين في اجتماع الزاوية 4 سبتمبر الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ظهر اليوم الأحد، تنظيم «لقاء لترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة»، بعد أيام من صمود الهدنة التي أوقفت الاشتباكات في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وأوضح حساب البعثة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الاجتماع يأتي للتحقق من تثبيت وقف إطلاق النار والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في طرابلس.

وفي 4 من سبتمبر الجاري، توصل ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريون والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وحولها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اجتماع برعاية المبعوث الأممي د.غسان سلامة في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

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