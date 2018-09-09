بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 09 سبتمبر 2018, 01:45 مساء
سمكة مارلين اصطادها مواطن في منطقة البريقة. (بوابة الوسط)

تمكن صياد من سكان منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، من اصطياد سمكة السيف الضخمة، والمعروفة محليا بـ«باش سباطة» وعالميًا بـ«سمكة مارلين».

السمكة التي اقتنصها الصياد إدريس المغربي بواسطة سنارة يبلغ وزنها 185 كيلوجرام، وطول 3 متر.

وأسماك مارلين تسمى علمياً باسم (Istiophoridae) وهي فصيلة تتبع رتبة الفرخيات من طائفة الأسماك العظمية، والمارلين اسم لمجموعة من الأسماك الضَّخمة التي تعيش في المحيطات، وهي تنتمي لأسماك الرمح والأسماك الشراعية.

وتعتبر أسماك المرلين أسماكا رياضية بسبب سرعتها الفائقة، وتمتلك رمحا مدببا يصل طوله إلى 60 سم، وزعنفتها الظهريَّة تشبه المنجل، وذيلها على شكل الهلال. يترواح وزنها بين 20 و180كغم، ولكن قد يصل الوزن إلى أكثر من ذلك.

وكانت أضخم سمكة جرى صيدها هي سمكة المرلين المحيط الزرقاء، وبلغ وزنها 708 كغم،

وتعيش أسماك المرلين البيضاء في المحيط الأطلسي، بينما تعيش أسماك المرلين المخططة في المحيط الهاديء، وتعيش أسماك المرلين السَّوداء والزرقاء في المحيط الأطلسي والمحيط الهاديء، وكثيرًا ما تقفز أسماك المرلين عاليًا في الجو للتباهي أمام أسماك المرلين الأخرى.

وتعتبر أسماك المارلين الزرقاء المحيطية هي الأضخم بـ818 كغ وطول 5.968 مترا، وتليها سمكة المرلين السوداء بـ670 كغ و5 أمتار.

سمكة مارلين اصطادها مواطن في منطقة البريقة. (بوابة الوسط)
سمكة مارلين اصطادها مواطن في منطقة البريقة. (بوابة الوسط)
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بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
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