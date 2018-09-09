تنسيق أمني بين الجيش والشرطة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 09 سبتمبر 2018, 01:38 مساء
آمر المنطقة العسكرية الخليج العسكرية وآمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها العميد فوزي المنصوري خلال الاجتماع. (بوابة الوسط)

بحث آمر منطقة الخليج العسكرية وغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها العميد فوزي المنصوري بمكتبه بالمنطقة العسكرية صباح اليوم الأحد، مع مدير أمن أجدابيا العميد سالم ماضي آخر أوضاع الترتيبات الأمنية بالمنطقة.

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا على صفحة المديرية بـ«فيسبوك»، اليوم الأحد، جرى خلال الاجتماع مناقشة كيفية التنسيق الأمني ما بين القوات المسلحة للجيش الليبي ورجال الشرطة في المنطقة، التي تخضع لإدارة مديرية أمن أجدابيا وذلك بتذليل الصعوبات بين أفراد الأمن أثناء تأدية أعمالهم.

وأكد مدير أمن أجدابيا العميد سالم ماضي أن رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة للجيش الليبي يسيرون نحو هدف واحد، وأن رجال الجيش هم طوق النجاة لهذه البلاد خاصة في الوقت الجاري.

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