رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بـ«صوت واحد» للتدخل في الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 12:51 مساء
رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني . (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، الاتحاد إلى لعب دور محوري في الأزمة الليبية، وقال «يجري الآن تقرير مستقبل ليبيا».

وأفاد تاجاني في بيان بأن «مستقبل ليبيا يتم تقريره الآن، ويجب على الاتحاد الأوروبي لعب دور محوري في إدارة هذه الأزمة، لو لم نكن قادرين على القيام بهذه المهمة، فسنترك الباب مفتوحًا أمام طموحات ومصالح دول مثل روسيا»، وفق جريدة الحياة اللندنية.

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي إلى ضرورة تدخل أوروبا في ليبيا «من خلال الحديث بصوت واحد»، مضيفًا أنه «في ظل عدم وجود حكومة ليبية مستقرة يمكنها السيطرة على حدود البلاد وأراضيها، ستكون السيطرة على تدفقات الهجرة من الساحل الليبي أكثر صعوبة».

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