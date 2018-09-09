إعادة تشغيل محطة صرف صحي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 12:29 مساء
من أعمال إصلاح الصرف الصحي في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي إعادة تشغيل محطة الصرف الصحي بحي الكيش رقم (1)، وذلك بالتعاون مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي.

وذكر المجلس البلدي بنغازي عبر موقعه أن تشغيل المحطة شمل إنجاز أعمال تجميع غرفة المحابس، وتركيب جهاز التحكم فى المنسوب، وربط المضخات على لوحة التشغيل، وصيانة عدد من صمامات القفل وصمامات عدم الرجوع. و

ونوه إلى تنظيم حملات مكثفة لتنظيف عدد كبير من غرف الصرف الصحي بمدينة بنغازي لأعماق وصلت إلى سبعة أمتار استعدادا لفصل الشتاء، بهدف الحد من الطفح الناتج عن وجود كميات من ترسبات المواد الصلبة التي أدت إلى قفل بعض الغرف، مع تنفيذ أعمال تركيب أغطية جديدة .

ودعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المواطنين إلى عدم رمى الأجسام الصلبة داخل غرف الصرف الصحي حفاظاً على الشبكة.  .

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