«الحكم المحلي» تبدأ توزيع 400 طن دقيق يوميًا

بداد عبد الجليل وناصر الدرسي خلال اجتماع أمس. (بوابة الوسط)

أقرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق آلية لتوزيع مادة الدقيق الذي سيبدأ اليوم الأحد بمعدل 400 طن يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الحكم المحلى، عضو لجنة الأزمة المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بداد عبدالجليل، مع وزير الاقتصاد الدكتور ناصر الدرسي بمقر شركة المطاحن.

ورست أربع بواخر محملة بالقمح في ميناء طرابلس، فيما تعهد بداد عبدالجليل بأن تعمل لجنة إدارة الأزمة والطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي «ستعمل على توفير مادة الدقيق لكافة المدن الليبية دون استثناء».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرر يوم الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة طوارئ وأزمة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.