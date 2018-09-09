«رأس لانوف للنفط»: استمرار الصيانة في خط نقل المياه بـ«المنطقة السكنية 3»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 11:29 صباحا

تتواصل اليوم أعمال الصيانة في أحد خطوط نقل المياه بالمنطقة السكنية رقم 3 برأس لانوف، لإصلاح العطب الذي تعرض له الخط في المنطقة.

وكانت عملية الكشف الفني التي جرت أمس السبت أظهرت أن العطل تسبب فيه تسريب في خط نقل المياه، أدى إلى تعبئة غرفة تفييش تصريف المياه السوداء لتمتد بعد ذلك تحت الرصيف محدثة بعض الأضرار الأخرى.

وقال مدير إدارة الخدمات بشركة راس لانوف إن الفرقة الفنية المختصة توجهت إلى المكان وقامت بالإجراءات الفنية المطلوبة كافة، حيث تم عزل المياه عن المنطقة المتضررة إلى حين إكمال باقي أعمال الصيانة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
رويترز: هدنة طرابلس «هشّة».. ومهددة بـ«عدم الصمود»
ليبيا
ترامب يطلب من وزير العدل كشف هوية كاتب «مقالة نيويورك تايمز»
دولى
التنافس الإيطالي– الفرنسي في ليبيا ينتقل من السياسة إلى الأمن
ليبيا
بسبب مشهد «إعدام أردوغان».. السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي في تركيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر تناول النعناع في هذه الحالات