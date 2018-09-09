«رأس لانوف للنفط»: استمرار الصيانة في خط نقل المياه بـ«المنطقة السكنية 3»

تتواصل اليوم أعمال الصيانة في أحد خطوط نقل المياه بالمنطقة السكنية رقم 3 برأس لانوف، لإصلاح العطب الذي تعرض له الخط في المنطقة.

وكانت عملية الكشف الفني التي جرت أمس السبت أظهرت أن العطل تسبب فيه تسريب في خط نقل المياه، أدى إلى تعبئة غرفة تفييش تصريف المياه السوداء لتمتد بعد ذلك تحت الرصيف محدثة بعض الأضرار الأخرى.

وقال مدير إدارة الخدمات بشركة راس لانوف إن الفرقة الفنية المختصة توجهت إلى المكان وقامت بالإجراءات الفنية المطلوبة كافة، حيث تم عزل المياه عن المنطقة المتضررة إلى حين إكمال باقي أعمال الصيانة.