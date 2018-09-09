مفوضية اللاجئين: مهربون ينتحلون صفة موظفين بالأمم المتحدة في ليبيا

مهاجرون غير شرعيين داخل ملجأ بعد نقلهم بسبب المعارك في طرابلس 5 سبتمبر. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت الأمم المتحدة عن «تقارير موثوقة» تفيد بأن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا بهدف استغلال المهاجرين واللاجئين، وطالبت بالتحرك لمحاسبتهم.

ونقلت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مصادر موثوقة قولها إن مهربين يحاولون الادعاء بانهم يعملون لدى مختلف وكالات المنظمة الدولية شوهدوا في عدة مواقع في مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضحت في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» أن «هؤلاء المجرمين شوهدوا في نقاط إنزال المهاجرين ومراكز تهريب ويستخدمون سترات وأدوات أخرى عليها شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها مفوضية الامم المتحدة للاجئين».

وأضافت انها تلقت معلومات حول هذه المسألة «من لاجئين آخرين قالوا إنه تم بيعهم إلى مهربين في ليبيا وتعرضوا لتعذيب واستغلال بعدما تم اعتراضهم في البحر».

لكن المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش قال لوكالة «فرانس برس» إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الامم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيرا إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في ذلك.

وقال «نريد من السلطات أن تلاحق هؤلاء الاشخاص»، مشددا على أنه لديهم «بالطبع نوايا إجرامية» وهم يسعون وراء أشخاص يعانون من أوضاع هشة أساسا.

ط ظروف سيئة جدا.

والأسبوع الماضي ساعدت المفوضية في إجلاء نحو 300 مهاجر من مركز عين زارة الى مركز آخر على بعد كيلومترات بسبب الخوف من أن يجدوا أنفهسم عالقين وسط تبادل النيران.

كما حضت منظمة «أطباء بلا حدود» على إجلاء آلاف المهاجرين العالقين في مراكز احتجاز في طرابلس حيث تم التفاوض على وقف هش لاطلاق النار الاسبوع الماضي.