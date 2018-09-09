المجلس الرئاسي يكلف رئيسًا لقوة العمليات الخاصة

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، العميد وجدي فرج الشريف، رئيسًا لقوة العمليات الخاصة.

كما كلف المجلس الرئاسي العقيد محمد أحمد بلاعو نائبا لرئيس قوة العمليات الخاصة.

وحمل قرار التكليف الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم «1276» لسنة 2018.

يذكر أن العاصمة طرابلس شهدت توترًا أمنيًا منذ الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

وقد أسفرت المواجهات بين الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تتقاسم السيطرة على العاصمة طرابلس، عن 63 قتيلا على الأقل و159 جريحا، كما ذكرت وزارة الصحة قبل أيام.