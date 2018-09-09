بالصور: ختام مشروع «ليبية قائدة» لتمكين المرأة في العمل السياسي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 سبتمبر 2018, 12:07 صباحا

إختتمت بقاعة صندوق الضمان الإجتماعي فرع البطنان بمدينة طبرق، السبت ورشة عمل عن المرأة في إطار خطة مشروع «ليبية قائدة» الذي يهدف لتمكين المرأة في العمل السياسي تحت إشراف المنظمة الليبية للتنمية.

وقالت منسقة مشروع «ليبية قائدة» خديجة العمامي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة التي إستمرت خمسة أيام تطرقنا فيها إلى قضايا «المواطنة : حقوق وواجبات ومشاركة» و«المواطن والعملية الديمقراطية» و«التنوع الاجتماعي» و«حوار وقبول الآخر» و«دور المرأة في وضع السياسات العامة للدولة» و«المرأة القيادية».

وأوضحت أن المشروع يستهدف «إعداد المرأة إعدادا جيدا وتأهيلها للمشاركة السياسية، بما يعزز تنمية قدراتها السياسية وحثها على المشاركة والمساهمة في زيادة نسبة فاعلية المرأة في العملية السياسية الليبية بمدن طبرق والبيضاء وبنغازي».

وأضافت العمامي أن المشروع إستهدف في البداية تأهيل 16 مشاركة من كل مدينة وسينفذ على مرحلتين في كل مدينة، المرحلة الأولى إستهدفنا إعداد القائدات في دورة تدريبة لمدة خمسة أيام، والمرحلة الثانية تستمر على مدى ثلاثة أسابيع بالاتصال المباشر بين القائدات وقريناتهن في الجامعات عن طريق حلقات نقاش مفتوحة بإشراف فروع المنظمة في هذه المدن.

وذكرت منسقة مشروع «ليبية قائدة» أنه سيجري تقسيم المشاركات إلى ثلاثة فرق سيقوم كل فريق منها بتنظيم ثلاث حلقات نقاش بمعدل حلقة في كل أسبوع، مشيرة إلى أن مدة المشروع ستكون ستة أشهر.

ووزعت شهادات تقدير ومشاركة على كافة المشاركات بحضور عميد بلدية طبرق الناجي مازق وعدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني بطبرق.

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