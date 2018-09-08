تنفيذ مشروع صيانة أجنحة العمليات بمستشفى الجلاء في بنغازي

باشرت وزارة الصحة وبلدية بنغازي في تنفيذ مشروع أعمال الصيانة لأجنحة العمليات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بناء على طلب من إدارة المستشفى.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن تنفيذ المشروع يجري تحت إشراف لجنة كونتها وزارة الصحة مع بلدية بنغازي، وشركة آفاق الفنية.

وأوضحت البرغثي، أن سيتم إنشاء غرفة عمليات الطوارئ مجاورة لغرفة العناية المركزة وتحتوي على خمس صالات غرف طوارئ بها ستة أسِرِّة للعناية ما بعد العملية، وجهاز القسطرة الطرفية للأوعية الدموية مرتبط بقسم الآشعة للمستشفى.

وأشارت البرغثي، إلى أن المستشفى سيشهد إجراء أعمال صيانة لكامل مرافقه وأقسامه على عدة مراحل، تشمل أقسام الإيواء وتكون جذرية بأقسام جراحة العظام وجراحة الحروق والتجميل.