القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرارًا يقضي بتشكيل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة؛ بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد.

وحدد القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم السبت، مهام «مجموعة عمليات الجنوب» في تأمين مناطق الجنوب الغربي، والقضاء على العصابات المسلحة والمجموعات الإرهابية والمرتزقة والظواهر السلبية من تهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.

ودعا القرار رئاسة «مجموعة عمليات الجنوب» إلى «التنسيق التام مع آمري المناطق العسكرية والغرف الأمنية المشتركة عند العمل داخل حدود كل منطقة عسكرية»، كما طالب «آمري المناطق العسكرية بتكليف مندوبين للعمل ضمن مجموعة عمليات الجنوب».