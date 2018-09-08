تأجيل امتحانات «الدور الثاني» لشهادة مرحلة التعليم الفني المتوسط بـطرابلس والجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 05:01 مساء

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، السبت، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط لمدينتي «طرابلس والجفارة فقط»، مؤكدة أن الامتحانات ستجرى في موعدها بالنسبة لبقية المدن.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، قرارًا بشأن تأجيل امتحانات (الدور الثاني) فقط لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الفنية المتوسطة الواقعة في نطاق مدينتي طرابلس والجفارة إلى يوم (15/9/2018). أما باقي المدن والمناطق فتجرى فيها امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط في موعدها المحدد يوم غدٍ الأحد 9/9/2018».

كما دعا زنداح كافة الأطراف المتنازعة في طرابلس «إلى تغليب مصلحة الوطن وتحكيم لغة العقل وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة ووضع مصلحة ليبيا وأبنائها فوق الجميع»، مؤكدًا أن «ليبيا بحاجة لتكاتف الجميع من أجل الوطن وأمنه واستقراره»، مشيرًا إلى أن «كل إنسان في موقعه هو حارس أمين؛ لأن نعمة الأمن والاستقرار لا تقدر بثمن، وهي المظلة التي تنمو وتتطور في كنفها كل مرافق الدولة».

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