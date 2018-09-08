وصول شحنة أدوية إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي. (الإنترنت)

وصلت إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي اليوم السبت، شحنة أدوية للأطفال من الإمارات.

وقال مدير إدارة مستشفى طب وجراحة الأطفال الدكتور أحمد موسى في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (البيضاء): «وصلتنا اليوم شحنة من الأدوية من دولة الإمارات استعداداً لفصل الشتاء، تكفي لمدة 6 أشهر متكاملة»، منوها إلى أن هناك شحنات أخرى ستصل في الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير إدارة الصيدلة بمستشفى طب وجراحة الأطفال الدكتور عبدالقادر السعيطي أن شحنة الأدوية شملت خافضًا للحرارة، ومضادات للسعال، والالتهابات من شركة «جلفار» الإماراتية للأدوية التابعة للوكيل «ألفا» بمدينة بنغازي.

وأشار السعيطي إلى أن المستشفى لم يستلم أي شحنة أدوية منذ عام ونصف العام، مؤكدًا أن الشحنة جاءت في الوقت المناسب للحد من معاناة المواطن، وسيتم توزيعها غدًا الأحد، داخل وخارج المستشفى.

