وصول شحنة أدوية إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 03:40 مساء
مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي. (الإنترنت)

وصلت إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي اليوم السبت، شحنة أدوية للأطفال من الإمارات.

وقال مدير إدارة مستشفى طب وجراحة الأطفال الدكتور أحمد موسى في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (البيضاء): «وصلتنا اليوم شحنة من الأدوية من دولة الإمارات استعداداً لفصل الشتاء، تكفي لمدة 6 أشهر متكاملة»، منوها إلى أن هناك شحنات أخرى ستصل في الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير إدارة الصيدلة بمستشفى طب وجراحة الأطفال الدكتور عبدالقادر السعيطي أن شحنة الأدوية شملت خافضًا للحرارة، ومضادات للسعال، والالتهابات من شركة «جلفار» الإماراتية للأدوية التابعة للوكيل «ألفا» بمدينة بنغازي.

وأشار السعيطي إلى أن المستشفى لم يستلم أي شحنة أدوية منذ عام ونصف العام، مؤكدًا أن الشحنة جاءت في الوقت المناسب للحد من معاناة المواطن، وسيتم توزيعها غدًا الأحد، داخل وخارج المستشفى.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل امتحانات «الدور الثاني» لشهادة مرحلة التعليم الفني المتوسط بـطرابلس ...
ليبيا
مالطا تنصح رعاياها داخل ليبيا «بالرحيل فورًا»
ليبيا
عودة التيار الكهربائي إلى محطات المنطقة الغربية
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
رويترز: هدنة طرابلس «هشّة».. ومهددة بـ«عدم الصمود»
ليبيا
ترامب يطلب من وزير العدل كشف هوية كاتب «مقالة نيويورك تايمز»
دولى
التنافس الإيطالي– الفرنسي في ليبيا ينتقل من السياسة إلى الأمن
ليبيا
بسبب مشهد «إعدام أردوغان».. السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي في تركيا
دولى
مجلس الأمن يُعلِّق على أحداث طرابلس وتحركات سلامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأجيل امتحانات «الدور الثاني» لشهادة مرحلة التعليم الفني المتوسط بـطرابلس والجفارة