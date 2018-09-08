لأول مرة منذ تحريرها من «داعش».. وفد الهلال الأحمر يزور سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 سبتمبر 2018, 02:48 مساء
وفد مكلف من الهلال الأحمر يزور فرع سرت. (بلدية سرت)

زار وفد من الإدارة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، فرع الجمعية بسرت لأول مرة منذ تحرير المدينة من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال مصدر بجمعية الهلال بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن وفد الإدارة العامة للهلال الأحمر الليبي يتكون من مدير إدارة الفروع بالإدارة العامة للهلال الأحمر الليبي ومديري أقسام الشباب والنشاط والدعم النفسي والإحصاء والإدارية.

وأوضح المصدر أن هدف الزيارة هو الاطلاع على أنشطة فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت في كافة الجوانب.

وعقد وفد الإدارة العامة للهلال الأحمر الليبي اجتماعا مع رئيس وأعضاء جمعية الهلال بسرت، في اجتماع ركز على مناقشة تقرير أنشطة الجمعية خلال العام الحالي والأنشطة التي قامت بها الجمعية، وخاصة في البحث عن الجثث وانتشالها من المواقع المدمرة بسرت وملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

كما تم استعراض المعوقات التي تواجه عمل جمعية الهلال الأحمر بسرت، إضافة إلى الترتيبات لافتتاح العيادات الطبية والعلاج الطبيعي وأقسام النساء والصيدلية الطبية.

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