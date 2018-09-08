الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء

استهلت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية تعاملات الأسبوع على ارتفاع مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء اليوم السبت.

وسجل الدولار الأميركي 6.85 دينار اليوم، مقابل 6.75 دينار الخميس الماضي، بارتفاع قدره 10 قروش، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعادت العملة الأميركية إلى الاستقرار ما دون الـ7 دنانير عقب توقف الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

أما اليورو والجنيه الاسترليني فقد صعدا في تعاملات اليوم مقابل الخميس الماضي، إذ بلغت العملة الأوروبية الموحدة 7.88 دينار مقابل 7.84 دينار، والعملة البريطانية 8.75 دينار مقارنة بـ8.65 دينار، بفارق 4 و10 قروش على الترتيب.

كما ارتفعت الليرة التركية إلى 1.07 دينار مقابل 1.03 دينار، فيما استقر الدينار التونسي عند مستوى 2.55 دينار ليبي.