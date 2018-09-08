سرقة معدات وكوابل محطة الصرف الصحى بمنتزه سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 سبتمبر 2018, 12:45 مساء
سرقة كوابل. (الإنترنت)

قال مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي بسرت سعيد الغرشة، إن محطة الصرف الصحي الواقعة بمنتزه سرت تعرضت لأعمال سطو وسرقة وعبث بمعداتها، من قبل خارجين عن القانون.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المحطة سبق وتعرضت لأعمال سرقة وعبث خلال العام الحالي، فى ظل غياب الأمن، مشيرا إلى أن مهندسي وفنيي المحطة يعملون يوميا في الفترة الصباحية، فيما لا يوجد بالفترة المسائية أي مشرف ولا فني، نظرا لتردي الوضع الأمني في المنطقة.

وتتعرض محطات المياه والكهرباء من وقت لآخر إلى السرقة من قبل خارجين عن القانون، كان آخرها سرقة نحو 17 مليونًا و8013 مترًا من أسلاك النحاس، عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع المرقب.

وتهيب الشركة العامة للكهرباء، بالجهات الاعتبارية بالمنطقة إلى التعاون من أجل حماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة التي تقدم الخدمة للجميع.

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